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"الزراعة": مصر خسرت 66 ألف فدان من الاراضى الزراعية خلال 6 سنوات

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"الزراعة": مصر خسرت 66 ألف فدان من الاراضى الزراعية خلال 6 سنوات "الزراعة": مصر خسرت 66 ألف فدان من الاراضى الزراعية خلال 6 سنوات
قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى،بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف، يوضح ارتفاع التعديات إلى 66 ألف فدان بواقع عدد حالات بلغت مليون 494 ألف حالة منذ ثورة يناير وحتى آلان‏،فيما تم إزالة 287194 بواقع 16 ألف و274 فدانًا بمحافظات الجمهورية.

وطالب رئيس حماية الاراضى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،جميع مسئولى الوزارات من كهرباء ووحدات التنمية المحلية وشركات المياه ،ومسئولى الداخلية،بالتكاتف وعدم توصيل اى مرافق للمتعدين على الاراضى الزراعية للحد منها والحفاظ على الاراضى الخصبة مستقبل الاجيال المقبلة،مؤكدا أن نسبة الازالة حاليا ارتفعت لـ20% بعد تعميم منشور تعليمات رئاسة الجمهورية الصادر من مجلس الوزراء،على جميع مديريات الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذه وعدم توصيل جميع المرافق والإزالة الفورية للمتعدين .

وشدد سيد عطية ، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الاراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين،والوحدات المحلية.


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