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"سكاى نيوز" تعلن حيازتها أسماء 22 ألف عنصر فى تنظيم داعش

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"سكاى نيوز" تعلن حيازتها أسماء 22 ألف عنصر فى تنظيم داعش "سكاى نيوز" تعلن حيازتها أسماء 22 ألف عنصر فى تنظيم داعش

>أعلنت "سكاى نيوز" التلفزيونية البريطانية، أمس الأربعاء أن عنصرًا منشقًا عن تنظيم داعش، سلمها وثائق تتضمن بيانات شخصية لـ 22 ألفًا من أفراد التنظيم الجهادى تشتمل على اسمائهم الحقيقية والحركية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وجنسياتهم.

وقالت سكاى نيوز إن الجهادى سرق قبل انشقاقه هذه البيانات من رئيس شرطة الأمن الداخلى فى التنظيم الجهادي، وسلمها للشبكة البريطانية على وحدة ذاكرة وميضية (فلاش ميموري).

وأوضحت الشبكة أن هذه البيانات مصدرها استمارات انضمام إلى تنظيم داعش ملأها الجهاديون انفسهم الموزعون على 51 جنسية.

وأضافت أن بعض هذه الوثائق يكشف هويات أفراد فى التنظيم لم يكونوا معروفين سابقًا وهو موجودون فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وذكر الموقع الالكترونى للشبكة، إن "سكاى نيوز أبلغت السلطات بهذه الحيازة".

وبحسب صور لبعض من هذه الاستمارات نشرتها سكاى نيوز فكل منها يشتمل على 23 خانة تبين على سبيل المثال اسم المنضم إلى التنظيم واسم عائلته واسمه الحركى واسم امه وفصيلة دمه وتاريخ ولادته وجنسيته وحالته الاجتماعية وعنوانه وهاتفه ومكان اقامته وعمله السابق ومهاراته وتحصيله الدراسى ومدى المامه بالشريعة وما اذا كانت له خبرات قتالية والدول التى عبرها للوصول الى سوريا وتاريخ دخوله ومن اوصى به.

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مصر 365

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