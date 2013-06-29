المعادن والمسامير لخزانتك هذا الموسم

صيحات عديدة ظهرت هذا الموسم على منصات الأزياء، عكس أغلبها أنوثة المرأة. إلا أنّه من الجهة المقابلة، قام بعض المصمّمين بمخاطبة المرأة الجريئة والقويّة، من خلال تصاميم تحتوي على المسامير والمعادن.

موضة المسامير رائجة جداً هذا الموسم، وتتميّز باعتمادها على القطع كافّة، كالأكتاف، والأحذية والبنطلون الجينز واللاغينغ والشورت والتنورة القصيرة وحتى الشالات والمناديل والقبّعات، فلا تترددي في شراء مجموعة متنوعة من الأزياء التي تحتوي على المسامير.

بالاضافة الى ذلك، هناك الملابس التي تحتوي على المعدن بأشكاله المختلفة من كنزات وفساتين من أكثر القطع رواجاً لهذا الموسم، فهي غريبة ومميزة وملفته للأنظار.

عند ارتداؤك هذه الصيحة عليك أن تأخذي بالاعتبار نقاط عديدة: - لا تبالغي في وضع الأكسسوارات، اذ أنها لا تليق بها، وستعكس مبالغةً على شكلك. - يفضّل أن تتوجهي نحو الأحذية المسطحة مع هذه الصيحة، وابتعدي عن الكعوب العالية والرسمية. - في حال كانت سترتك أو سروال مزينة بالمعادن والمسامير، لا تعمدي الى تنسيق وحذاء من نفس التصميم، بل اتجهي نحو التصاميم المحايدة. - لا تخافي من تبنّي هذه الصيحة بمختلف ألوانها، ولا تحدّي نفسك باللون الأسود فقط.