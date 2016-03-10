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#ليلة_الأبطال - بلان: المنطق تحكم في المباراة ولم أخاف من تشيلسي

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#ليلة_الأبطال - بلان: المنطق تحكم في المباراة ولم أخاف من تشيلسي #ليلة_الأبطال - بلان: المنطق تحكم في المباراة ولم أخاف من تشيلسي

أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان أن المنطق تحكم في مباراة فريقه أمام تشيلسي والتي فاز فيها النادي الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وكرر حامل لقب الدوري الفرنسي فوزه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى دور الثمانية 4-2 بمجموع المباراتين.

وقال بلان عقب المباراة "المنطق هو من حكم المباراة، كنا الطرف الأفضل واستحقينا التأهل عن جدارة".

وأضاف "كان من المهم أن نسجل أولا على ملعب تشيلسي وحتى بعد تسجيله حاولنا أن نسجل هدفا ثانيا لكنهم سجلوا التعادل لكننا عدنا وسجلنا من جديد".

وأردف "بعد هدف دييجو كوستا لم أخش تشيلسي، كنت واثقا في تحكمنا للمباراة.. من المنطقي أن يلعبوا مباراة هجومية وتوقعت ذلك لكنني كنت أثق في فريقي".

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فيديو اليوم السابع