ليلة_الأبطال – هيدينك: شعرت بالغيرة من قوة مقاعد بدلاء سان جيرمان

شعر جوس هيدينك المدير الفني لتشيلسي بالغيرة من قوة مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

وكان تشيلسي قد ودع دوري أبطال أوروبا بعدما هُزم على يد باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ16.

وتحدث هيدينك لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"كنت أشعر بالغيرة طوال المباراة من قوة مقاعد بدلاء تشيلسي فكان يجلس عليها العديد من اللاعبين المميزين".

وأكمل"سان جيرمان حاليا يتفوق على تشيلسي في كل النواحي وهو أمر مشابه لفريق تشيلسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2012".

وبسؤاله عن هل إصابة دييجو كوستا ماجم الفريق وخروجه من المباراة شكلت نقطة التحول وهزيمة فريقه أجاب"بالطبع".

وأتم"لكن بشكل عام دييجو خاض المباراة وهو ليس في كامل لياقته".