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#ليلة_الأبطال - الخليفي: باريس سان جيرمان جاهز لأي فريق

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#ليلة_الأبطال - الخليفي: باريس سان جيرمان جاهز لأي فريق #ليلة_الأبطال - الخليفي: باريس سان جيرمان جاهز لأي فريق

أكد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان أن فريقه جاهز لمواجهة أي خصم في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان كان قد كرر فوزه على تشيلسي في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى ربع النهائي.

وقال الخليفي في تصريحات لقناة beIN سبورتس عقب المباراة "كنا الأفضل في المباراة واستحقينا التأهل وهذا لا يقلل من تشيلسي في شيء".

وأضاف "جاهزون لمواجهة أي فريق في الدور المقبل، هناك فرق أقل من الأخرى نعم لكن يجب أن نظهر الاحترام للجميع".

وأردف "دوري الأبطال هو الحلم الكبير الذي نريد أن نحققه سواء الآن أو في المستقبل".

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