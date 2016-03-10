تقرير – اختفاء نيمار في النصف الثاني من الموسم

يعد المثلث الهجومي لبرشلونة والمعروف إعلاميا بـ"إم إس إن" والمتكون من نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز هو أحد أقوى خط هجوم في العالم إن لم يكن أفضلهم.

ثلاثي الفريق الكتالوني نجح في تسجيل 100 هدفا سويا ونحن مازلنا في منتصف الموسم الكروي ولكن يبدو أن نيمار يعاني خلال الفترة الأخيرة ولكن ليس بشكل كبير.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إلى أن نيمار خلال النصف الثاني من الموسم الجاري أرقامه أصبحت أقل بكثير عن النصف الأول.

فمع بداية الدور الثاني من الدوري الإسباني وبعد يوم الـ13 من شهر يناير الماضي سجل نيمار حتى الآن خمسة أهداف فقط، مقابل 18 أحرزهم خلال الدور الأول.

وصنع اللاعب البرازيلي خمسة أهداف فقط خلال النصف الثاني من الموسم مقابل 15 في نظيره الأول.

ومقارنة تلك الأرقام مع ثنائي هجوم البلوجرانا ميسي وسواريز خلال النصف الثاني من الموسم الكروي سنجد أن اللاعب الأرجنتيني سجل 22 هدفا وصنع 10.

في المقابل سجل سواريز 11 هدفا وصنع 12 حتى الآن.

ولكن ذكرت الصحيفة أن هذا الأمر لا يجعل مسؤولي برشلونة يشعرون بالقلق ولكن الأرقام توضح أن مستوى نيمار انخفض قليلا.