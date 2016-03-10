أرقام في الجول - سان جيرمان يصنع التاريخ بأشياء تحدث لأول مرة

تمكن باريس سان جيرمان من العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي بأرقام مميزة حققها وتفوق على النادي اللندني.

فقد انتصر سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز الباريسي أيضًا بنفس نتيجة مباراة الإياب.

ويستعرض FilGoal.com بعض الأرقام التي خرجت من هذه المباراة وذلك من خلال السطور التالية.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يسجل في مباراة أوروبية على مستوى الأندية ذهابًا وإيابًا.. حيث تمكن إبرا من افتتاح باب التسجيل في مباراة الذهاب ونجح في مباراة اليوم من إحراز هدف الأمان لفريقه الذي ضمن به التأهل لدور الثمانية.

نستمر مع إبراهيموفيتش حيث يعد الهدف الذي أحرزه اليوم هو رقم 30 في آخر 31 مباراة له مع باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده السويد.

هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيلسي للخسارة ذهابًا إيابًا في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2011 عندما خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بهدف مقابل لاشيء في ستامفورد بريدج وبهدفين مقابل هدف على ملعب مسرح الأحلام.

لأول مرة يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز على فريق إنجليزي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

أصبح فريق باريس سان جيرمان أول فريق فرنسي يصل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أربع مرات على التوالي.