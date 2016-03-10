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النساء أكثر معاناة من آلام الرقبة الناتجة عن الانزلاق الغضروفى

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النساء أكثر معاناة من آلام الرقبة الناتجة عن الانزلاق الغضروفى النساء أكثر معاناة من آلام الرقبة الناتجة عن الانزلاق الغضروفى
كشفت دراسة أمريكية نشرها موقع " تايمز أوف إنديا" أن النساء أكثر عرضة لآلام الرقبة بواقع 1.38 عن الرجال، وأن هذه الآلام ناتجة عن أمراض فى العمود الفقرى، كمشاكل فى فقرات العمود الفقرى للرقبة والفقرات القطنية، وهى من الأسباب الشائعة لآلام الرقبة بين النساء وتشمل أعراضها تيبس أو تصلب بالرقبة ووخز وتنميل وشعور بحرقة فى الرقبة، وهذا الألم يكون أكثر انتشارا عندما يكون المريض فى وضع مستقيم أو عند تحريك الرأس.

وشملت الدراسة التى أشرف عليها "Meda Raghavendra" و"Joseph Holtman" الباحثان بكلية طب ستيرتش بجامعة ليولا فى ولاية شيكاجو الأمريكية، أن نتائج الدراسة التى تم عرضها فى الاجتماع السنوى للأكاديمية الأمريكية لطب الألم بكاليفورنيا، أثبتت وجود اختلافات فى الألم بين النساء والرجال.

وأظهرت الدراسات السابقة أن النساء أكثر تلقيا للعلاج فى العيادات الخاصة بسبب بعض الحالات المؤلمة كالصداع النصفى وآلام العضلات الليفية الأكثر شيوعا فى النساء، مشيرة إلى أن تفسيرات اختلاف الألم بين النساء والرجال يرجع للاختلافات الهرمونية لكل من الجنسين والتى تجعل الرجال أقل استعدادا للألم.

كما أجرى الباحثون دراسة مماثلة على المصابين بالانزلاق الغضروفى وآلام أسفل الظهر الذين عولجوا فى مركز علاج الألم ليولا، ووجدو أن هذا الألم أكثر شيوعا بين النساء.


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