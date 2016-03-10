أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 عادات بسيطة تساعدك فى تحقيق حلم الجسم المثالى

Google+ Print
3 عادات بسيطة تساعدك فى تحقيق حلم الجسم المثالى 3 عادات بسيطة تساعدك فى تحقيق حلم الجسم المثالى
يعتقد الكثيرون صعوبة الحصول على شكل أو مظهر جيد وجسم مثالى، فيما كشف موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عبر تقرير نشره مؤخرا عن امكانية تحقيق حلم الوزن المثالى باتباع بعض العادات البسيطة منها:

1- تناول وجبة الإفطار:


>أظهرت نتائج دراسة أمريكية على عدد من ذوى الوزن المثالى، أن 96% منهم حريصون على تناول الإفطار بشكل يومى تقريبا، حيث تعد أهم وجبة فى اليوم،وأن الأشخاص الذين يهملون تناول الإفطار عرضة لزيادة الوزن، لأنهم يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية فى وجبة الغداء، مشيرا إلى أن اهمال وجبة الإفطار ارتبط بتعرض الكثيرين لزيادة فى الوزن.

2- ممارسة التمرينات الرياضية:


>أوضحت الدراسة أن 42% من المشاركين فى الدراسة يمارسون التمرينات الرياضية خمس مرات أو أكثر فى الأسبوع، وهؤلاء يعيشون بعقل وجسم جيدين ولديهم فرص أقل للإصابة بالاكتئاب والإجهاد أو مرض السكر.

3- الانتباه فى تناول الطعام:


>وجدت دراسة أن أصحاب المظهر والشكل الجيد نادرا ما يخضعون لنظام غذائى لكنهم ينتبهون للطعام الذين يتناولوه، وأن 74% لا يعتمدون أبدا على الدايت و92% لديهم شغف بما يتغذون عليه، كما أثبتت الدراسات أن أصحاب الأجسام الرشيقة لا ينخرطون فى الأكل بصورة عشوائية، خاصة فى حالات الملل والاكتئاب.

موضوعات متعلقة..


>اشترى صحتك وحياتك..6 نصائح لوزن مثالى وحياة بدون مرض

نصائح للحصول على وزن مثالى فى الشتاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365