3 عادات بسيطة تساعدك فى تحقيق حلم الجسم المثالى

1- تناول وجبة الإفطار:

2- ممارسة التمرينات الرياضية:

3- الانتباه فى تناول الطعام:

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اشترى صحتك وحياتك..6 نصائح لوزن مثالى وحياة بدون مرض

يعتقد الكثيرون صعوبة الحصول على شكل أو مظهر جيد وجسم مثالى، فيما كشف موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عبر تقرير نشره مؤخرا عن امكانية تحقيق حلم الوزن المثالى باتباع بعض العادات البسيطة منها:>أظهرت نتائج دراسة أمريكية على عدد من ذوى الوزن المثالى، أن 96% منهم حريصون على تناول الإفطار بشكل يومى تقريبا، حيث تعد أهم وجبة فى اليوم،وأن الأشخاص الذين يهملون تناول الإفطار عرضة لزيادة الوزن، لأنهم يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية فى وجبة الغداء، مشيرا إلى أن اهمال وجبة الإفطار ارتبط بتعرض الكثيرين لزيادة فى الوزن.>أوضحت الدراسة أن 42% من المشاركين فى الدراسة يمارسون التمرينات الرياضية خمس مرات أو أكثر فى الأسبوع، وهؤلاء يعيشون بعقل وجسم جيدين ولديهم فرص أقل للإصابة بالاكتئاب والإجهاد أو مرض السكر.>وجدت دراسة أن أصحاب المظهر والشكل الجيد نادرا ما يخضعون لنظام غذائى لكنهم ينتبهون للطعام الذين يتناولوه، وأن 74% لا يعتمدون أبدا على الدايت و92% لديهم شغف بما يتغذون عليه، كما أثبتت الدراسات أن أصحاب الأجسام الرشيقة لا ينخرطون فى الأكل بصورة عشوائية، خاصة فى حالات الملل والاكتئاب.

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