اظبطى ظغطك.. ارتفاع ضغط الحامل يعرض الجنين للإصابة باعتلال عضلة القلب

كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون دنماركيون عن أن المرأة التى لها تاريخ مرضى فى ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تلد طفلاً أكثر عرضة للإصابة باعتلال عضلة القلب بعد أكثر من 5 أشهر من الولادة، وفقا لدراسة نشرها عدد مارس من مجلة "JAMA" العلمية.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً فى الموقع الطبى الأمريكى، أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (HDP)، قد يسبب تسمم الحمل الذى يحدث فى نحو 10% من حالات الحمل بجميع أنحاء العالم.

وأوضح الباحثون أنه فى الحالات الشديدة من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدى تسمم الحمل إلى فشل العديد من الأعضاء، وقد يؤدى لوفاة الجنين والأم.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من مليون حامل، أن تسمم الحمل يرفع مخاطر اعتلال عضلة القلب فى الفترة ما بين الشهر الأخير من الحمل وحتى بعد 5 أشهر من الولادة.. وأضاف الباحثون: غالبا ما يرافق توقيت الولادة انخفاض حاد فى انقباض عضلة القلب وأعراض قصور القلب لدى المولود.

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