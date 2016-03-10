تعليق الدراسة اليوم في المدارس الحكومية والخاصة

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، عن تعليق الدراسة اليوم، احترازياً، في كافة المدارس الحكومية والخاصة، نظراً للظروف الجوية الطارئة، وحرصاً على سلامة الطلبة، ومن المقرر أن يعود الطلبة إلى الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وفي السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن قرار تعليق أو استمرار الدراسة الجامعية، هو من صلاحيات رؤساء الجامعات. وقال: نظراً لتقلبات الطقس في الدولة حالياً، فإن قرار تعليق أو استمرار الدراسة اليوم، الخميس، في مؤسسات التعليم العالي، من صلاحيات رؤساء هذه المؤسسات، لما يرونه مناسباً وفي مصلحة وسلامة جميع الطلبة.

كليات التقنية

ورغم ذلك، أعلن الدكتور عبد اللطيف الشامسي المدير العام لمجمع التقنيات العليا، تعليق الدوام اليوم في جميع كليات التقنية العليا بفروعها الـ 17، نظراً للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أن عُلّقت الدراسة أمس في بعض فروع الكليات، منها الفجيرة، نظراً لسوء الأوضاع التي مرت بها الإمارة.

أبوظبي ودبي

كما أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، تعليق الدوام اليوم لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، والهيئتين التعليمية والإدارية، وكافة المؤسسات التعليمية، وذلك تحسباً لتأثيرات الحالة الجوية المتوقعة.

أما هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، فقد خاطبت أمس جميع المدارس الخاصة، لإبلاغها بتعليق الدوام، حفاظاً على سلامة الطلبة. ونقلت المدارس لأولياء الأمور قراري وزارة التربية والهيئة لموافاتهم بحقيقة تعليق الدوام اليوم، حسبما أفادت أمل بالحصا رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة.

صيانة المدارس

وقال المهندس خالد الأنصاري مدير إدارة الخدمات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، إن المجلس تواصل مع شركة «مساندة»، للقيام بالصيانة اللازمة للمدارس التي تعرضت لأضرار نتيجة الأمطار والرياح الشديدة، مشيراً إلى أن قرار تعليق الدراسة، جاء حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة.

وأوضح أن إيقاف الدراسة يعطي الفرصة الكاملة لشركة مساندة للقيام بعمل مسح كامل لجميع المدارس لتحديد الأضرار ومعالجتها، مشيراً إلى أن الدراسة ستعود يوم الأحد مع جاهزية المدارس.

صرف الطلبة

أما سعيد بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، فأكد أنه تم توجيه إدارات المدارس، بصرف الطلبة أمس عند الثانية عشرة ظهراً، بسبب الهطول المتواصل للأمطار، كما عممت على كافة المدارس، بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بتعليق الدوام اليوم. كما قررت مناطق تعليمية عدة صرف الطلبة أمس قبل انتهاء الدوام.

وأضاف بن حسين، أن إدارة المنطقة التعليمية، ألغت فعاليات اليوم المفتوح، التي كان من المقرر أن تكون اليوم، بمشاركة كافة مدارس المنطقة التعليمية، إلى أجل غير مسمى، حيث يحوي اليوم أنشطة وفعاليات ترفيهية للطلبة والهيئة التدريسية.

> جامعة عجمان

وقررت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، تعليق الدراسة أمس واليوم. وأكد الدكتور خالد الخاجة عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية في الجامعة، لافتاً إلى أن الإدارة تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من طلاب وطالبات الجامعة، مستفسرين عن سير اليوم الدراسي، مبيناً أنه تم إبلاغهم بتعليق الدراسة، وعدم الحضور إلى حرم الجامعة اليوم، على أن تستأنف الدراسة الأحد المقبل.

مراكز



> أعلنت وزارة تنمية المجتمع، تعطيل مراكز المعاقين الحكومية والخاصة والحضانات في إمارات الدولة كافة، اليوم الخميس.

سكن المعلمين

قرر مجلس أبوظبي الوطني للتعليم إخلاء سكن المعلمين في المنطقة الغربية، وتحديداً في مدينتي غياثي والمرفأ، حفاظاً على سلامة المعلمين ، كإجراء احترازي مع تعرض البلاد لأمطار وعواصف جوية. وتم نقل المعلمين وأسرهم إلى فنادق كسكن مؤقت. وسيدرس فريق الصحة والسلامة بالمجلس وضع السكن بعد استقرار الأحوال الجوية، ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سلامة المعلمين. أبوظبي – البيان