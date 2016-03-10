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الثلاثاء.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى "بقوة شبابها تحيا مصر" بالإسكندرية

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الثلاثاء.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى "بقوة شبابها تحيا مصر" بالإسكندرية الثلاثاء.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى "بقوة شبابها تحيا مصر" بالإسكندرية
أعلنت محافظة الإسكندرية عن انطلاق منتدى الحوار الوطنى 2016 للشباب المصرى تحت شعار "بقوة شبابها تحيا "، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 مارس الجارى .

وينظم المنتدى بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية، و بين محافظة الإسكندرية برعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ، و الذى سيشارك فى حضور فعاليات المنتدى بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية .


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