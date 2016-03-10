النيابة تأمر بدفن قهوجى قتل فى مشاجرة أثناء محاولته سرقة كشك بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن وتشريح جثة قهوجى قتل فى مشاجرة بالعجوزة لمحاولته سرقة كشك، حيث أطلق عليه عامل النار من فرد خرطوش فأرده قتيلاً.

كشفت التحقيقات، أن المجنى عليه حاول سرقة كشك، مما دفع مالكه وعامل وربة منزل للتشاجر معه، وأثناء المشاجرة أشهر العامل فرد خرطوش وأطلق النار، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه، وتمكن المقدم أحمد الوتيدى رئيس مباحث العجوزة من ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

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