نائب بـ"دعم مصر": ليس من حق مجلس الدولة رفض لائحة البرلمان

أكد محمود الصعدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، أن مجلس الدولة له الحق فى وضع ملاحظات على اللائحة الداخلية للبرلمان بعد انتهاء مجلس النواب منها، لكن ليس من حقه رفضها أو الاعتراض عليها، مشيرا إلى أن رأى مجلس الدولى استشارى وليس ملزم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن بيان الحكومة أمام البرلمان يمكن إلقاءه حتى إذا لم ينته من مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية، موضحا أن البرلمان سيأخذ أى ملاحظات يبديها مجلس الدولة بشأن اللائحة موضع الاعتبار.

كان مجلس النواب قد انتهى من إعداد اللائحة الداخلية له، ومن المقرر أن تلقى الحكومة بيانها أمام البرلمان نهاية الشهر الجارى.

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