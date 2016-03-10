البيت الأبيض: بايدن ناقش مع عباس العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

>قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الأربعاء فى مدينة رام الله وبحثا أعمال العنف الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيت الأبيض فى بيان أن بايدن ندد بشدة خلال زيارته لإسرائيل والأراضى الفلسطينية بالهجوم الذى وقع يوم الثلاثاء فى يافا وأسفر عن مقتل السائح الأمريكى تايلور فورس.

وجاء فى البيان أن بايدن كرر أيضا استمرار الدعم الأمريكى "لحل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى وحث الجانبين على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر والوفاء بالتزاماتهما ومنع الخطاب التحريضي."

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