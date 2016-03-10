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"الكهرباء": سداد 900 مليون يورو لــ"سيمنز" حتى الآن من تكلفة 3 مشروعات

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"الكهرباء": سداد 900 مليون يورو لــ"سيمنز" حتى الآن من تكلفة 3 مشروعات "الكهرباء": سداد 900 مليون يورو لــ"سيمنز" حتى الآن من تكلفة 3 مشروعات
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم سداد دفعة مالية من تعاقدها مع شركة سيمنز الألمانية الخاصة بمحطة كهرباء بنى سويف، موكداً أن الدفعة الماليىة تبلغ 240 مليون يورو من قيمة المحطة.

وقال المصدر، إن الوزارة سددت للشركة الألمانية الدفعة المقدمة للثلاثة مشروعات بمحطات البرلس و بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 900 مليون يورو، كما سددت منذ أيام نحو 240 مليون يورو من ضمن دفعات محطة كهرباء بنى سويف.

وأوضح المصدر، أن الشركة القابضة للكهرباء حصلت على قرض من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو لسداد الدفعة المقدمة لمشروعات البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة، والتى تمثل 15% من إجمالى قيمة المشروعات.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر بدء تشغيل مشروعات بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة اعتبارا من فبراير 2017 ليصل إجمالى القدرات المولدة من المشروعات إلى 4800 ميجا نهاية أبريل من نفس العام على أن تدخل الوحدات تباعاً ليصل إجمالى القدرات إلى 14 ألف 400 ميجاوات بحلول عام 2018.

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