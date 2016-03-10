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المحامى العام لنيابات جنوب سيناء يصرح بدفن الـ18 مجندا ضحايا حادث أبو رديس

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المحامى العام لنيابات جنوب سيناء يصرح بدفن الـ18 مجندا ضحايا حادث أبو رديس المحامى العام لنيابات جنوب سيناء يصرح بدفن الـ18 مجندا ضحايا حادث أبو رديس
صرح المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، بدفن 18 مجندا، بعد مناظرة فريق من النيابة الجثث، كما أمر بعمل تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل التى اصطدمت، مساء أمس الأربعاء، بسيارة رحلات بمنطقة أبوزنيمة وأسفر الحادث عن مصرع 18 مجنداً بالإضافة إلى إصابة مجند.

كما قرر استعجال تحريات المباحث الجنائية واستدعاء مفتش الصحة ومتابعة حالة المصابين وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.

كان اللواء مجدى موسى، مساعد الوزير لأمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن يفيد تصادم الميكروباص رقم رقم 1005 رحلات جنوب سيناء مع سيارة تريلا رقم " 9542 ط. ج . ن" ما أسفر عنه مصرع 18 مجندًا وجثة مجهولة لتحولها إلى أشلاء نتيجة شدة التصادم

ننشر أسماء 18 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث تصادم "أبو رديس" بجنوب سيناء
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