وزير التموين:صرف 90 % من سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين الآن

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف 90% من سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى الان، مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز المدعم، من البقالين التموينيين البالغ عددهم حوالى 26 ألف بقال تموينى وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزيرالتموين، لـ" اليوم السابع"، أن صرف السلع مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالى، كما هو معتاد كل شهر، وتبلغ قيمة هذه السلع نحو 500 مليون جنيه شهريًا، لافتا إلى أنه يتم توفير سلع نقاط الخبز أولا بأول من خلال شركتى الجملة.

كان الدكتور خالد حنفى، قد أكد أنه تم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل المقررات التموينية خلال شهر فبراير الماضى بصرفها مع مقررات شهر مارس الحالى، وذلك حتى يتمكن المواطنون الذين صرفوا جزءًا من متطلباتهم من الزيوت ولم يتمكنوا من صرف باقى احتياجاتهم من الزيوت، من صرفه، وذلك فى إطار حرص وزارة التموين على ألا ينتقص أيا من حقوق المواطن.

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