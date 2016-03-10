"آثار الأقصر": إنهاء إجراءات نقل 778 قطعة آثرية جديدة لـ"المتحف الكبير"

كشف الدكتور مصطفي وزيرى، مدير عام آثار الأقصر، أنه تم إنهاء الاستعدادات الأخيرة من قبل إدارات مخازن علي حسن وأبو الجود ومدينة إسنا، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بالمحافظة لنقل 778 قطعة آثرية جديدة إلي المتحف المصرى الكبير.

وأضاف وزيرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية النقل المتعارف عليها تتم وسط تأمينات وتشديدات مكثفة للغاية لحماية القطاع الآثرية حتي وصولها للعاصمة، وكذلك يتم تغليفها بصورة متميزة طبعاً للقواعد العالمية المتعارف عليها حفاظاً علي التاريخ من أية أضرار.

وأوضح مدير عام آثار الأقصر، أن القطع الأثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وإن كان أغلبها يعود لعصر الدولة الحديثة، من بينها تمثال كبير للملك أمنحتب الثالث والإله حورس من الجرانيت الوردى يزن حوالى 4 طن والذى سيتم عرضه على الدرج العظيم بالمتحف بالإضافة إلى عدد من قطع الفخار ومجموعة من التوابيت.

وكان الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، قد صرح بأن المتحف يستعد الخميس، لاستقبال 778 قطعة أثرية جديدة يتم نقلها من مخازن على حسن وأبو الجود بالأقصر ومخازن مدينة إسنا تمهيدا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه، كما تم إجراء أعمال الترميم الأولى للقطع الأثرية ذات الحالة الحرجة بالموقع قبل إجراء عمليات التغليف والتى تتم على أحدث التقنيات المتعارف عليها فى مجال تغليف الآثار، لافتاً إلى أن كافة القطع الأثرية سيتم إيداعها بمعامل الترميم بالمتحف لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها وهو التقليد المتبع لكل القطع الأثرية التى يتم نقلها للمتحف.

"الآثار": المتحف الكبير يستقبل 778 قطعة أثرية من الأقصر غدا

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