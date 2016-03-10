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"زراعة سوهاج": نستهدف زراعة 2000 فدان من محصول القطن بالمحافظة

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"زراعة سوهاج": نستهدف زراعة 2000 فدان من محصول القطن بالمحافظة "زراعة سوهاج": نستهدف زراعة 2000 فدان من محصول القطن بالمحافظة
قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن المزارعين بدأوا فى زراعة محصول القطن ، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام ، زراعة 2000 فدان على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن بذور القطن تم توزيعها على الجمعيات الزراعية على مستوى مر اكز المحافظة ، ومتوفرة للمزارعين الراغبين فى زراعة المحصول هذا العام .


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