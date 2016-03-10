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حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة من سيارتها بالعمرانية

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حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة من سيارتها بالعمرانية حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة من سيارتها بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بتحطيم زجاج سيارة وسرقة حقيبة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شطرة العمرانية بلاغا من موظفة أفادت فيها أنها ركنت سيارتها بشارع الهرم، لشراء بعض الاحتياجات، وعقب عودتها فوجئت أن زجاج السيارة محطم وأن حقيبة يدها اختفت.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا يدعى "أ.أ" مقيم ببولاق الدكرور وراء ارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهم سابق إتهامه فى 34 قضية، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وتم ضبط الحقيبة بحوزته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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