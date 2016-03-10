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وكيل"النواب": عقد جلسة قبل بيان الحكومة حال انتهاء مجلس الدولة من اللائحة

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وكيل"النواب": عقد جلسة قبل بيان الحكومة حال انتهاء مجلس الدولة من اللائحة وكيل"النواب": عقد جلسة قبل بيان الحكومة حال انتهاء مجلس الدولة من اللائحة
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه المتوقع أن يعقد المجلس جلسة قبل الموعد الذى حدد لانعقاد جلساته والخاص بإلقاء حكومة المهندس شريف اسماعيل بيانها يوم 27 من الشهر الجارى، وذلك حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعه صياغة مشروع اللائحة وإرسالها الى البرلمان قبل موعد إلقاء البيان.

وأوضح "وهدان" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن المجلس رفع جلساته حتى يوم 27 مارس لأنه لا يمكن أن يعقد جلساته بدون لائحة، خاصة أنه بالموافقة على مشروع اللائحة مبدئيا قبل إرسالها الى مجلس الدولة يعنى أن المجلس الآن بلا لائحة ولا يمكن له عقد جلساته بدونها.

وأشار إلى أنه حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعه اللائحة وإرسالها الى البرلمان سيدعو رئيس البرلمان المجلس للانعقاد للتصويت النهائى على اللائحة قبل ارسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، على أن يعقب ذلك انتخاب اللجان النوعية والتى من المقرر أن تجرى خلال يومين فقط.

وتوقع "وهدان"، أن ينتهى مجلس الدولة من ضبط صياغة اللائحة خلال 10 أيام دون التطرق لتعديل أى من المواد لأنه غير مسئول عن ذلك، خاصة أن المجلس قد شكل لجنة مصغرة من 3 أعضائها يرأسها المستشار بهاء أبو شقة لمراجعه صياغة مشروع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية .

وحول بيان ، وحال عدم الانتهاء من تشكيل اللجان قبل موعد المحدد له وإمكانية المجلس لتشكيل لجنة خاصة، قال وكيل مجلس النواب، إن البرلمان لن يشكل لجنة خاصة لإعداد تقرير حول بيان الحكومة وسيتم انتظار تشكيل اللجان النوعية لتوزيع بيان الحكومة عليها وفقا لتخصصات كل لجنة .


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