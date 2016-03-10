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جنيف تستضيف حلقة نقاشية حول حقوق الإنسان بالوطن العربى

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جنيف تستضيف حلقة نقاشية حول حقوق الإنسان بالوطن العربى جنيف تستضيف حلقة نقاشية حول حقوق الإنسان بالوطن العربى
تعتزم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عقد حلقة نقاشية حول "حالة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية"، غداً الجمعة بجنيف، وذلك بالتوازى مع أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ويتحدث فى الحلقة النقاشية كلاً من علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وزياد عبد الصمد عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، والدكتور حسن موسى عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس فرع المنظمة فى النمسا، ونبيل عبد الحفيظ مدير برنامج اليمن بالمنظمة وأمين عام المنتدى الاجتماعى الديمقراطى باليمن.

وتتناول الحلقة النقاشية ملامح حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، وأبرز التوصيات بشأن دور الآليات الدولية.


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