المنتج صادق الصباح يكرم أشرف عبد الباقي و"مسرح مصر"

أقام المنتج صادق الصبّاح حفل عشاء في باخرة على النيل في منطقة الزمالك، احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققه النجم أشرف عبد الباقي وفرقته "مسرح مصر"، فور عودتهم من مهرجان "هلا فبراير".

وكان عبد الباقي قد قدّم العرض المسرحي مع فرقته في أرض المعارض، بحضور جماهيري كبير تعدى الـ3500 شخص.

وعبر الصبّاح عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه "مسرح مصر"، سواء داخل مصر أو في البلدان العربية، لافتاً إلى أن العرض الجماهيري للمسرح المصري في دول الخليج والوطن العربي أمر هام للغاية، حيث قتحت تلك العروض مجدداً التواصل مع البلاد العربية، وهذا ما ظهر فى جولة "مسرح مصر" أثناء مهرجان هلا فبراير.

ويستمر "مسرح مصر" خلال الفترة المقبلة بجولاته في العديد من الدول العربية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو المقبل.

وكان قد حضر الاحتفالية التي اقامها الصباح للنجم أشرف عبد الباقي والمؤلف والمخرج نادر صلاح الدين ومهندس الديكور الدكتور محمود سامي وباقي أعضاء الفرقة، كوكبة كبيرة من كبار الإعلاميين والأصدقاء.

يذكر أن "مسرح مصر" يشارك في بطولته بجانب النجم أشرف عبد الباقي كل من على ربيع، محمد عبد الرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط، عمر متولي، محمد أنور، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد، إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الاعلامي للمنتج صادق الصباح.

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