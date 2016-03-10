ما حقيقة رفض فندق فرنسي لاستقبال العائلة الملكية البريطانية؟

تعرض الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton لموقف "غريب" كما وصفه البعض، حيث رفض فندق Marotte في فرنسا طلب الحجز الذي تقدما به لشهر يوليو المقبل، من أجل الزيارة التي سيمثلان خلالها بريطانيا في الذكرى المئوية لمعركة السوم، التي وقعت بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى.

وقال Oliver Walti مدير الفندق المصنف خمس نجوم في أميان "سئلنا إذا كان لدينا غرف شاغرة، فأجبنا أنها كلها محجوزة وليس لدينا أي غرفة شاغرة".

وأعرب Walti عن انزعاجه من الزخم الإعلامي الذي تناول المسألة على انها "رفض لاستقبال العائلة الملكية".

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية، نقلاً عن لسان مدير الفندق، قوله إن الخارجية الفرنسية اتصلت بهم في يناير الماضي بشأن الأجنحة، لكنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا العرض، لأن غرف الفندق محجوزة بالكامل في التاريخ المحدد للزيارة.

وتابع قائلاً: "لا نستطيع أن نخبر الأشخاص الذين حجزوا منذ أشهر ودفعوا مسبقاً مقابل إقامتهم نأسف لأن العائلة الملكية البريطانية قادمة وسنضطر لإلغاء الحجز.. هذا أمر لا يمكن التفكير فيه من الناحية الأخلاقية".

يشار الى ان العائلة الملكية البريطانية طلبت حجز أربع غرف للزيارة التي من المتوقع أن تبدأ في الأول من يوليو القادم.