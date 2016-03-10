هذا هو موعد عرض مسلسل "مدرسة الحب"

أعلنت الكاتبة نور شيشكلي أن مسلسل " مدرسة الحب " وهو من تأليفها بالتعاون مع زوجها السيناريست مازن طه و إخراج مصطفى نعمو سيبدأ في 26 مارس الحالي على قناة OSN يا هلا .

يتناول العمل المكون من 20 ثلاثية قصص حب بأشكال و حكايا مختلفة ويشارك به عدد كبير من نجوم سورية و لبنان و مصر كما سيكون للفنان كاظم الساهر حضور خاص في العمل .

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