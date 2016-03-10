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جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة" برعاية أكاديمية البحث العلمى

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جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة" برعاية أكاديمية البحث العلمى جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة" برعاية أكاديمية البحث العلمى
تستضيف جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب ، مسابقة مختبر الشهرة لعام 2016 ، والتى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمى التابع لوزارة التعليم العالى ، وذلك يوم السبت 19 مارس الجارى.

وأكد الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن مصطفى، منسق ومندوب الاتصال لمختبر الشهرة ، على سعى الجامعة لإنجاح هذا اليوم موضحا أن مسابقة مختبر الشهرة هى من أهم الأحدث العلمية التى تُقام فى المملكة المتحدة ، لافتا إلى أن الجامعة حرصت على استضافة هذه المسابقة، كونها لبنة رئيسية و أساسية فى البحثى العلمى القومى.


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