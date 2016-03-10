أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا بتكلفة 9 ملايين جنيه

Google+ Print
محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا بتكلفة 9 ملايين جنيه محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا بتكلفة 9 ملايين جنيه
يفتتح اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن ، صباح اليوم الخميس، مبنى مجمع إدارة مرور طنطا الجديد، بمنطقة سبرباى بجوار مجمع مواقف عبد المنعم رياض بتكلفة مالية قدرها 9 ملايين جنيه.

ويشارك فى الافتتاح اللواء هشام والى، مدير إدارة المرور، والعميد إبراهيم عبد الغفار مدير مباحث الغربية، والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث المرور، وأعضاء مجلس النواب بدائرة طنطا، و فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا.

يذكر أن المبنى يضم كل الخدمات الخاصة بالتراخيص والفحص والمخالفات والتأمينات وغيرها من الأشياء المرتبطة، بإجراءات المرور، ويعتبر المبنى طفرة حضارية فى مجال الخدمة المرورية، فضلًا عن وجود مكان يليق بالمواطن ويناسب العمل ويريح المتردد من عناء التنقل بين أكثر من مكان لإنهاء رخصته أو فحص سيارته .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه سيطالب بوجود اللجنة الصحية المعنية بالكشف على طالبى التراخيص داخل مجمع المرور الجديد، لمنع التلاعب من قبل المستشفيات الخاصة، والقضاء على ظاهرة الشهادات الصحية المزورة .


>محافظ الغربية يُناقش توصيل المرافق لمنطقة الصناعات النسيجية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365