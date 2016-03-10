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تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة بمناسبة يوم الشهيد بالغربية

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تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة بمناسبة يوم الشهيد بالغربية تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة بمناسبة يوم الشهيد بالغربية
شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية تكريم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة فى ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، أمس الأربعاء،، تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقرمحافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن الغربية ومديرية التربية والتعليم.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات، وتم تقديم شهادات تكريم للأطفال وهدايا لذويهم، بحضور اللواء حيدر منصور مدير الرقابة الإدارية بالغربية، والعميد علاء عبد العاطى مدير إدارة الأمن الوطنى بالغربية، والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى بالمحافظة، وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبعض أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (1)

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (2)

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (3)

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (4)

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (5)

تكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة (6)

الحكومة توجه التحية لشهداء الوطن وأسرهم فى ذكرى يوم الشهيد
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مصر 365

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