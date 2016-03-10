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مصادر: تشغيل محطة مياه إمبابة بكامل طاقتها قبل 30 يونيو المقبل

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مصادر: تشغيل محطة مياه إمبابة بكامل طاقتها قبل 30 يونيو المقبل مصادر: تشغيل محطة مياه إمبابة بكامل طاقتها قبل 30 يونيو المقبل
كشفت مصادر مطلعة، أن تشغيل محطة مياه إمبابة بكامل طاقتها متوقف على انتهاء شركة المقاولات من الأعمال الخاصة بتركيب الطلمبات الجديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أنه من المقرر تركيب الطلمبات الجديدة وتشغيل المحطة قبل ٣٠ يونيو المقبل، موضحة أن الطلمبات الجديدة ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لـ٢٠٠ ألف متر مكعب بدلا من ١٥٠ ألف متر مكعب.

وأشارت إلى أنه سيتم ضخ الكمية الإضافية للمناطق التى تنقطع فيها المياه فى محافظة الجيزة.

وكان من المقرر أن يتم افتتاح محطة مياه إمبابة بكامل طاقتها يناير الماضى.


>الجهاز التنفيذى لمياه الشرب: ندرس استبدال طلمبات محطة إمبابة للقضاء على مشاكل انقطاع الخدمة عن مناطق فيصل وكعابيش والرماية.. زينب منير: المباني العشوائية سبب الأزمة.. و"القابضة" سيارات مياه للمتضررين

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