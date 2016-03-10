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بالفيديو..عائض القرنى يصل الرياض لاستكمال علاجه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

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بالفيديو..عائض القرنى يصل الرياض لاستكمال علاجه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالفيديو..عائض القرنى يصل الرياض لاستكمال علاجه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى " تويتر" ، وصور، وصول الشيخ الدكتور عائض القرنى، الداعية الإسلامية السعودى، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية ، قادماً من العاصمة الفلبينية "مانيلا"، تمهيداً لنقله إلى مستشفى الحرس الوطنى بالرياض لاستكمال علاجه .

وأظهرت الصور التى تداولها محبو الداعية الإسلامية، والذين تواجدوا بالمطار، نقله عبر كرسى طبى متحرك من أمام الطائرة، تمهيدا لإستكمال علاجه داخل المملكة، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعليمات بنقل الداعية عائض القرنى عبر طائرة خاصة من الفلبين إلى المملكة.

وكان مجهولون أطلقوا الرصاص، على الداعية عائض القرنى، أثناء ركوبه السيارة، بعد إلقائه محاضرة فى مدينة "زامبوانجا" الفلبينية، بحضور أكثر من عشر آلاف شخص، وبدعوة من إحدى الجمعيات الخيرية.

عائض القرنى (1)

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عائض القرنى (3)

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>إصابة الشيخ عائض القرنى ومقتل عدد من مرافقيه بإطلاق نار فى الفلبين

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