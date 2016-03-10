اليوم.. ثانى جلسات محاكمة غادة إبراهيم فى "تسهيل أعمال منافية للآداب"

تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى ،اليوم الخميس، ثانى جلسات محاكمة الفنانة غادة ابراهيم ،المتهمة بإدارة وتأجير شقة لممارسة الاعمال المنافية للآداب ببرج المعادى ستار .

من جانبه قال باسم محمد عبد الرحمن، محامى الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة وتأجير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى أبراج المعادى، إنه سيتقدم بعدة حوافظ خلال الجلسة، وأبرز ما سيقدمه من مستندات لهيئة المحكمة، حافظة تحتوى بداخلها على صورة من براءة الفتاة القاصر التى تدعى "الاء"، حيث قضت محكمة جنح دار السلام بجلسة 24 فبراير الماضى بهذا الحكم، والتى أقرت خلال تحقيقات النيابة العامة معها بأنها تمارس الاعمال المنافية للآداب داخل شقة الفنانة غادة إبراهيم .

وأشار محامى غادة ابراهيم، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهدف من تقديم صورة براءة تلك الفتاة، هو دليل على براءة موكلته، وذلك عقب حصول المتهمة الرئيسية على حكم بالبراءة، متسائلا:"يعنى المتهمة التى ادعت أنها تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل شقة الفنانة والتى تم ضبطها متلبسة خدت براءة يبقى إزاى يتم اتهام موكلتى بذلك".

البداية كانت منذ ما يقرب من الشهر ونصف، عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على5 ساقطات و4 رجال خليجيين داخل شقة، فتم إخلاء سبيل الخليجيين وحبس المتهمات جميعا على ذمة القضية، وأثناء التحقيقات معهم اعترفوا على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر أن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.

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