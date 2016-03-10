سفير مصر لدى فلسطين: القاهرة ستبقى صمام الأمان للدول العربية

>أكد سفير مصر لدى فلسطين وائل نصر الدين عطية، أن مصر ستبقى صمام الأمان للدول العربية، كما ستبقى تمارس دورها المحورى فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السفير المصرى وائل نصر الدين عطية، بمقر السفارة بمدينة رام الله، أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، والأنبا أنطونيوس، والوفد الكنسى المصري، وذلك لتهنئة تجليس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي، كما حضر الحفل قاضى قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش ، ووزير شئون القدس المهندس عدنان الحسيني، والأمين العام بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور حنا عيسى.

وقال السفير وائل نصر الدين، إن مصر تحرص دائما على تأكيد العلاقات الأخوية بين الشعبين المصرى والفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تؤكد التواصل الدائم بين الدولتين.

وأضاف أن حضور أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، ورموز فلسطينية للحفل يبعث برسالة هامة وعميقة من الأشقاء لمصر تدل على مدى التقارب والتفاهم والاحترام المتبادل.

ووجه السفير المصرى الشكر للرئيس الفلسطينى محمود عباس، والذى حرص على استقبال الوفد الكنسى المصرى منذ أيام، مؤكدا أن هذا الاستقبال كان له مردود إيجابى للغاية على الوفد الكنسي، وكذلك على أعضاء السفارة المصرية.

ومن جانبه، رحب الطيب عبد الرحيم بالوفد الكنسي، متمنيا أن تتكرر الزيارة لما لها من أثر إيجابى على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن زيارة الأشقاء تعطى دفعة قوية للشعب الفلسطيني، وتشعره بالمساندة ووقوف الشقيقة الكبرى مصر بجانبه فى دفاعه عن أرضه المحتلة، ووجه الشكر للسفارة المصرية وللسفير وائل نصر الدين على حسن استقباله واهتمامه الدائم بتوثيق العلاقات بين البلدين.

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