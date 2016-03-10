حبس عاطل متهم بالبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين بالدقى

أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على مندوب شرطة وإصابته بمطواة أثناء محاولة ضبطه لاتهامه بالبلطجة وحيازة سلاح أبيض وفرض الأتاوات على المواطنين.

تفاصيل الواقعة بدأت اثناء محاولة مندوب شرطة بقسم الدقى القبض على عاطل؛ لاتهامه بفرض الإتاوات على المواطنين وتهديدهم بسلاح أبيض.

وأثناء القبض عليه قام المتهم بإصابة مندوب الشرطة بجرح باستخدام مطواة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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