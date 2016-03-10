شوقي السعيد لـ في الجول: مستعد للتجديد للإسماعيلي.. ولكن

أكد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أنه على أتم الاستعداد لتجديد تعاقده مع الدراويش لأنه لا ينسى فضل النادي عليه خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي تعاقد شوقي السعيد مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ومازالت المفاوضات بينه وبين الإدارة مستمرة لتجديده.

وتحدث مدافع الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"كل ما أطلبه من الإسماعيلي هو تقديري فقط لا أكثر ولا أٌقل".

وأكمل"بالفعل لدي العديد من العروض لكنني لن أقبل أي منها إلا بعد معرفة رؤية الإسماعيلي بشأني".

وأردف"تربطني علاقة رائعة مع رئيس النادي محمد أبو السعود وسأجتمع به الاثنين المقبل لإيضاح كل الأمور".

وأتم"بشكل عام الأولوية بالنسبة لي هي استمراري مع الإسماعيلي".