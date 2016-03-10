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مدرب أسوان لـ في الجول: عماد النحاس فاز برهانه ضد الجميع

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مدرب أسوان لـ في الجول: عماد النحاس فاز برهانه ضد الجميع مدرب أسوان لـ في الجول: عماد النحاس فاز برهانه ضد الجميع

أكد محمد فتحي مدرب حراس مرمى أسوان أن عماد النحاس المدير الفني للفريق نجح في الفوز برهانه بعدما ظهر كل اللاعبين بشكل جيد ما أدى لتحقيق نتائج مميزة في الدوري.

ويحتل أسوان المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

وتحدث محمد فتحي لـFilGoal.com قائلا:"هدفنا كجهاز فني حاليا هو الحفاظ على مستوى وأداء الفريق الجيد في المباريات المقبلة".

وأكمل"النحاس فاز برهانه ضد الجميع بعدما ضم العديد من اللاعبين الصاعدين وأصحاب الخبرات للفريق في بداية الموسم ليشكل فريقا قويا ويفرض نفسه على الأندية الكبيرة".

وأردف"نتائج الفريق ساهمت في اقتراب جماهير أسوان من الفريق بعدما كانت متوقعة هبوطه في بادئ الموسم، ولكنهم الآن يثقون فيه وفي تحقيقه لنتائج إيجابية".

وأتم"سنبدأ استعداداتنا للقاء بتروجيت بداية من يوم الخميس".

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