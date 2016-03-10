أيمن حفني ينفي تعمده عدم مصافحة لاعبي الأهلي

نفى أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك التقارير التي أشارت إلى تجاهله مصافحة لاعبي الأهلي عندما تقابل الفريقان في مطار القاهرة قبل السفر للكاميرون وأنجولا.

وكانت تقارير قد زعمت أن حفني تعمد عدم مصافحة لاعبي الأهلي في مطار القاهرة.

وقال حفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "هذه التقارير غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، ولم أقصد عدم مصافحة اللاعبين".

وأضاف "قمت بتحية لاعبي الأهلي وتحدثت معهم، ولاعبون مثل حسام غالي وأحمد فتحي تحدثنا كثيرا".

وظهر حفني في مقطع تسجيلي يجلس بجوار مصطفى فتحي وسعد سمير مدافع الأهلي في مطار القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.