أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سفير مصر في أنجولا: مباراة الأهلي وريكرياتيفو قد لا تذاع تليفزيونيا في مصر

Google+ Print
سفير مصر في أنجولا: مباراة الأهلي وريكرياتيفو قد لا تذاع تليفزيونيا في مصر سفير مصر في أنجولا: مباراة الأهلي وريكرياتيفو قد لا تذاع تليفزيونيا في مصر

كشف أحمد صبري سفير في أنجولا عن شكوك حول إذاعة مباراة الأهلي وريكرياتيفو في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبري في تصريحات لقناة ON tv يوم الأربعاء: "سأجتمع بمسؤولي شركة زاد الأنجولية صاحبة حقوق بث اللقاء والتي ترفض إذاعة المباراة على إحدى القنوات المصرية".

وأضاف "الشركة تصمم على الحصول على أجر مقابل بث المباراة، والجانب المصري يريد البث مقابل بث مباراة الإياب للجانب الأنجولي".

وأوضح أن الجانبان لم يصلا لنقطة اتفاق حول بث اللقاء، لكن هناك محاولات ستجرى يوم الخميس للوصول إلى اتفاق.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد