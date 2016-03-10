بالصور.. داعش يعدم 13 شخصًا بتهمة التجسس لصالح القوات العراقية

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، 13 شخصًا بتهمة العمل لصالح القوات العراقية فى منطقة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقتل التنظيم الإرهابى، رميًا بالرصاص المجموعة الأولى والمكونة من 5 أشخاص عراقيين، قال عنهم إنهم يعملون لصالح القوات العراقية.

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كما أطلق أعضاء التنظيم الرصاص على 5 أشخاص آخرين وقتلهم بتهمة العمل لصالح مليشيات الحشد الشعبى العراقية.

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وذبح التنظيم الإرهابى 3 أشخاص، بتهمة محاولة قتل عدد من عناصر التنظيم، وذلك بقطع رقابهم وسط حشود من الجنود والأهالى المؤيدين للتنظيم بمدينة دجلة التى يسيطر عليها داعش.

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