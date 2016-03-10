بالصور.. رفع حطام السيارة المتضررة بإنفجار شارع فيصل

قامت منذ قليل، الأجهزة الأمنية باستخدام الأوناش لرفع سيارة الشرطة المتضررة نتيجة الانفجار الذى وقع بشارع فيصل، نتيجة انفجار عبوة محلية الصنع مزروعة فى الجزيرة الوسطى بالشارع وأسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتلفيات فى سيارة الشرطة.

أكد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، أن انفجار العبوة لم يسفر عن حدوث إصابات بين رجال الشرطة من مستقلى "المدرعة"، التى حدثت بها تلفيات أو سيارة الشرطة "البوكس"، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة سائق تاكسى واثنين من الركاب بصحبته، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"