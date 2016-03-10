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بالصور.. رفع حطام السيارة المتضررة بإنفجار شارع فيصل

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بالصور.. رفع حطام السيارة المتضررة بإنفجار شارع فيصل بالصور.. رفع حطام السيارة المتضررة بإنفجار شارع فيصل
قامت منذ قليل، الأجهزة الأمنية باستخدام الأوناش لرفع سيارة الشرطة المتضررة نتيجة الانفجار الذى وقع بشارع فيصل، نتيجة انفجار عبوة محلية الصنع مزروعة فى الجزيرة الوسطى بالشارع وأسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتلفيات فى سيارة الشرطة.

أكد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، أن انفجار العبوة لم يسفر عن حدوث إصابات بين رجال الشرطة من مستقلى "المدرعة"، التى حدثت بها تلفيات أو سيارة الشرطة "البوكس"، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة سائق تاكسى واثنين من الركاب بصحبته، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

رفع حطام السيارة (1)

رفع حطام السيارة (2)

رفع حطام السيارة (3)

رفع حطام السيارة (4)


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