محافظ الوادي الجديد يتفقد محطتي وقود ويشدد على منع تعبئة "الجراكن" بالسولار والبنزين

كتب : شرف غريب منذ 29 دقيقة

قام محافظ الوادى الجديد اللواء محمود خليفة، صباح اليوم، بالمرور المفاجئ على محطتي وقود بمركز الخارجة على طريق الداخلة، وخلف ديوان عام المحافظة، للوقوف على طبيعة حركة "تموين" السيارات بالبنزين والسولار.

وشدد المحافظ على عدم تعبئة "الجراكن" للمصالح الحكومية والأفراد، مع اعتبار الحد الأقصى لتموين الشاحنات من خارج المحافظة 250 لتر سولار فقط.

ثم تابع المحافظ جولته بزياره مخبز السلام بمدينة الخارجة، وأثنى على جودة الخبز من حيث الوزن والنضج والمواصفات الفنية لرغيف العيش، وفى زيارته أخرى لمخبز النصر وجه المحافظ صاحب المخبز بعدم تخزين أو حجز الخبز داخل المخبز لأى فرد.