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أبوحامد عن إعلان عمرو موسى"حماية الدستور": يبحث عن دور ولو بالمزايدة

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أبوحامد عن إعلان عمرو موسى"حماية الدستور": يبحث عن دور ولو بالمزايدة أبوحامد عن إعلان عمرو موسى"حماية الدستور": يبحث عن دور ولو بالمزايدة
هاجم النائب البرلماني، محمد أبوحامد، عضو ائتلاف دعم ، إعلان عمرو موسى تأسيس مؤسسة لحماية الدستور بالصيغة التى تم عرضها، ووصفه بـ"مزايدة سياسية"، قائلا:"الشعب هو المسئول عن حماية الدستور".

وقال "أبوحامد" لـ "اليوم السابع"، إن هناك قاعدة قانونية تنص على "القاعدة القانونية تنفصل عن واضعها" ، قائلا:" ليس معنى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن يكون المنوط به تفسير وفهم الدستور ، فهذا مخالف للمبادىء القانونية الراسخة".

وتابع:" الدستور نفسه وضع آليات لتعديله، فتأتى جبهة تمنع تعديل الدستور، فهذا غير دستورى"، لافتا إلى أن الدستور منتج بشرى وضع لتحقيق مصالح الشعب أو الدولة إذا تغيرت أصبح لزاما اتباع الإجراءات القانونية لتعديله.

واستطرد قائلا:" يبدو أن عمرو موسى شأنه شأن حمدين صباحى يبحثون عن أدوار ولو بالمزايدة السياسية، فالبرلمان وحده المعبر عن الشعب،و هو أولى بالتحرك لحمايته أو تعديله".


>35 شخصية عامة تدشن "حماية الدستور" بمشاركة أحد مستشارى الرئيس.. عمرو موسى: لا نسعى للزعامة ودورنا مكمل للبرلمان.. وأدعو للتبرع للمؤسسة.. وخالد يوسف: سنكون الصوت الرافض لمساعى تعديل الدستور بـ"النواب"

خالد يوسف: حماية الدستور ستعقد شراكة مع النواب الرافضين لانتهاك مواده

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مصر 365

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