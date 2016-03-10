خدمات خاصة للمرابطين في الحد الجنوبي على «الخطوط السعودية» بدءاً من أبريل

الخبر - إبراهيم الشيبان

قدمت الخطوط الجوية العربية السعودية، خدمات خاصة للمرابطين في الحد الجنوبي بحسب ما أعلنه العميد ركن محمد أبودية مدير الشؤون المدنية في قوة جازان خلال تكريمه فريق قناة «الإخبارية» الذي رافق الجنود المرابطين على الحد. وأشار إلى أن الخدمات المقدمة إلى المرابطين هي خدمة «الأولوية» في تأكيد الحجوزات، وخدمة عمليات تنسيق الحجوزات، وتعديل التذاكر معتمدة ندب موظف دائم في قوة جازان لأداء الخدمات للجنود، إضافة إلى استجابتها بتأسيس خط مباشر بين جازان وتبوك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا تبدأ بتاريخ الأول من أبريل المقبل، وسيبدأ الخط برحلة مباشرة في أيام الجمعة والاثنين والأربعاء. يذكر أن الخطوط السعودية قدمت أيضا هدية للمقاتلين، تمثلت في تخصيص طائرة من الأسطول الجديد، بواقع ثلاث طائرات بعدد مقاعد 290 مقعد في كل طائرة، الأولى من جيزان إلى الرياض والعكس، والثانية من جيزان إلى جدة والعكس والثالثة من جيزان إلى تبوك والعكس، سيتم تحديد مواعيد الاستفادة منها بعد تنسيق مسبق خلال الفترة المقبلة.