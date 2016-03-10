وزير العدل يدشن مكتباً استراتيجياً لتطوير أعمال الوزارة وتحسين الخدمات

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، "مكتب الاستراتيجية" يرتبط بالوزير مباشرة، لتطوير الأعمال وقياس ومراقبة الأداء، ومراجعة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، وإعداد تقارير شهرية عن أداء مهام الوكالات والإدارات في الوزارة وتحديد المعوقات لإيجاد بدائل تطويرية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والدعم للموظفين لضمان انسيابية العمل وتحقيق مستويات متميزة من الأداء.

وكشفت الوزارة أن الوزير اعتمد مؤشرات قياس الأداء من خلال "مكتب الاستراتيجية" لتطوير العمل القضائي والتوثيقي وكتابات العدل بما يخدم المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأشارت الوزارة إلى أن المكتب سيقوم بإعداد الخطط السنوية والسياسات العامة والتخطيط للأعمال الاستراتيجية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها وتطويرها، كما سيقوم المكتب بمساعدة كافة الإدارات في الوزارة على إعداد خططها السنوية وتزويدها بالدراسات والمعلومات، بالإضافة إلى قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارة لضمان رفع مستوى التميز المؤسسي والإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أن "المكتب الاستراتيجي" سيعمل على تصنيف المبادرات والمشروعات الابتكارية والإبداعية المقدمة من الوكالات والإدارات وتحويلها إلى واقع ملموس، بعد وضع المعايير التي تهدف إلى تجويد وإتقان المبادرات وبما ينسجم مع تفعيل إستراتيجية الوزارة، كما يعمل المكتب على تمكين الموظفين من التطبيق الفعال لإستراتيجية الوزارة التي حملت عنوان: "عدالة ناجزة بجودة وإتقان".

وأوضحت الوزارة أن المكتب سيقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في ما يتعلق بإعداد الخطط ومتابعة مراحل إنجازها السنوية، إضافة إلى التنسيق مع مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بشأن قياس أداء الوزارة.

من جهة أخرى، أصدر وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بافتتاح كتابة عدل في مركز العشيرة بمحافظة الطائف.

وأوضحت وزارة العدل أن قرار افتتاح كتابة عدل يأتي في إطار عناية الوزارة بمرفق التوثيق وتلمس احتياجات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم من إصدار صكوك العقار وإصدار الوكالات والأقارير وتسجيل عقود الشركات ونحو ذلك من عمليات التوثيق التي تخص أعمال ومهام كتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة. وكذلك لتخفيف العبء على المحاكم وتركيز عملها في العمل القضائي وإنهائه.