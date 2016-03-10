فتح باب التطوع أمام شرائح المجتمع للمساهمة في مشروع « نبراس »

أكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية أمين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف أن مشروع "نبراس" يُعد من البرامج الوطنية الهامة التي تُساعد في الإسهام بالحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.

وأعلن الشريف على تفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات عن طريق فتح باب التطوع في المشروع في مختلف المجالات ومختلف الأعمار للإسهام في هذه القضية الوطنية.

وقال الشريف: إن المشروع يضم عدة برامج منها برنامج التعليم الموجه مباشرة للبيئة المدرسية لتعزيز الحصانة الذاتية لدى طلبة المدارس نحو الممارسات السلبية مثل تعاطي المخدرات، وكذالك برنامج الأسرة والذي يهدف الى توعية الأسرة السعودية وخاصة الأمهات بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.

وأضاف الشريف خلال لقائه مع أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" أثناء زيارتهم للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في الحد من انتشار المخدرات من خلال مركز الاستشارات الذي يقوم باستقبال البلاغات ويقدم الاستشارات على الرقم (١٩٥٥) من قبل المواطنين الذين لديهم أبناء او أقارب ابتلوا بتعاطي المخدرات حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع مستشفيات الأمل لتوفير اسرة لهم ليتم علاجهم من الإدمان بكل سرية دون إيقاع عقوبة امنية عليهم، مبينا أن مركز الاستشارات يستقبل يوميا مايقارب ٧٠ بلاغا من الأسر السعودية وهذا يدل على نجاح مشروع " نبراس" ووعي المجتمع بإدراك خطورة أنتشار تعاطي المخدرات.

وذكر الشريف بأن المشروع جاء لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات بالمملكة وسيستمر خمسة أعوام على مستوى المملكة كمرحلة أولى ويأخذ ابعادا محلية وإقليمية ودولية، موضحاً أن هدف المشروع وهي خلق بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه تم السماح للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات الأمل التابعة لوزارة الصحة.