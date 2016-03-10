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الجمعية العمومية لطب العيون تعتمد الميزانية السنوية

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الجمعية العمومية لطب العيون تعتمد الميزانية السنوية الجمعية العمومية لطب العيون تعتمد الميزانية السنوية

    عقدت الجمعية العمومية للجمعية لطب العيون امس الأربعاء اجتماعا وذلك ضمن فعاليات مؤتمر طب العيون السعودي 2016، والمقام في فندق الفيصلية بالرياض، برئاسة د. عبدالله بن غازي العتيبي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، وبحضور أعضاء الجمعية من أطباء العيون وأخصائيي البصريات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير لجان مجلس إدارة طب العيون وتقديم التقرير المالي واعتماد الميزانية السنوية، وتم الإعلان عن اختيار ثلاثة أسماء للفوز بجوائز علمية مقدمة من إدارة التنمية الاجتماعية بمجموعة عذيب تشجيعاً للتعليم الطبي المستمر في مجال طب العيون، وحصل عليها كل من: طبيب مقيم د. صالح العبيد من مستشفى الدمام المركزي، طبيب تخصص دقيق د. سعد العماري من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، أخصائي بصريات أ. حسين الحمودي من مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بالأحساء.

من جهة أخرى، تستمر فعاليات مؤتمر طب العيون السعودي 2016 لثالث أيامه، وتضمنت الفعاليات الندوة الدولية لمكافحة العمى والتي عقدت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، حيث أدار الندوة د. خالد محمد العرفج عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون ورئيس قسم طب العيون بجامعة الدمام، وتضمنت الندوة محاضرة "درع سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود لمكافحة العمى" وقدمها البروفيسور محمد بابر قريشي الرئيس المشارك للوكالة الدولية لمكافحة العمى في الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي لطب العيون، وموضوعها "الاتجاهات الحديثة في التعليم الطبي في طب وجراحة العيون"، كما قدم محاضرة أخرى عن كيفية السيطرة على مضاعفات داء السكري على شبكية العين وثلاث محاضرات في موضوعات أخرى متفرقة.

وخلال جلسات مكافحة العمى عقدت ندوة عامة بعنوان: "التعريف بحقوق المكفوفين وضعاف البصر في المملكة العربية السعودية" ترأسها البروفيسور مبارك الفاران أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، والذي وصف هذه الندوة بأنها خطوة هامة نحو تسليط الضوء بشكل مكثف على أوضاع المكفوفين وضعاف البصر بالمجتمع.

الجدير بالذكر أنه ضمن فعاليات المؤتمر عقدت محاضرة الملك خالد التذكارية السنوية، وذلك خلال جلسة ترأسها د. عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وألقتها د. أيفيلين بايسي استشارية طب الأطفال من مستشفى تكساس للأطفال، وكانت المحاضره بعنوان "عملية تصحيح العيوب الانكسارية لدى الأطفال".

وخلال المحاضرة تم تسليم جائزة أفضل للدكتور سعد الحربي استشاري طب وجراحة العيون من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وجائزة أفضل ملصق علمي للطالبة ديما عصام الجومر من كلية الطب بجامعة الملك سعود.

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