رفض زيادة مدة خدمة التقاعد المبكر للموظفة ومعارضة تقاعدها عند ال«55»

استبعدت لجنة متخصصة بمجلس الشورى مقترح خفض السن التقاعدي للموظفة ليكون 55 سنة من مشروع تعديلاتها النهائية على مواد نظام التقاعد المدني، ورفضت زيادة المدة التي تستحق الموظفة بموجبها التقاعد المبكر إلى 24 سنة لعموم الموظفين من الجنسين أو عند 25 سنة للرجل و23 سنة للمرأة حسب مقترح آخر وأبقت المدة كما هي في النظام المعمول به وهي 20 سنة، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح ينص على استحقاق الموظف معاشاً تقاعدياً متى ما بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 24 سنة على الأقل، مبقية المدة كما هي في النظام الحالي وهي15 سنة على الأقل يستحق بموجبها الموظف المعاش التقاعدي.

مقترح لتسوية معاش المتوفى أو المفصول من الخدمة لعجزه على راتب الشهر الأخير

وعارضت اللجنة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه، مبقية آلية صرف المعاش للموظف بعد وفاته كما هي حيث يصرف للمستحق عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا فقط، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي، رافضة بإبقاء هذا النص مقترح توزيع كامل تقديرات المعاش على المستحقين بالتساوي بغض النظر عن عددهم.

وأضافت اللجنة المالية التي يرأسها د. حسام العنقري فئات جديدة للمستحقين عن صاحب المعاش التقاعدي، لكنها رفضت إضافة اليتيم الذي يعتمد في إعالته على صاحب المعاش بموجب صك إعالة، كما لم تأخذ بمقترح يعتبر الجنين في حكم المستحق عن صاحب المعاش إلى أن يولد حياً ليصرف نيابه من تاريخ التخصيص.

وعدلت اللجنة الحد الأدنى الذي يجيز الجمع بين معاشين أو أكثر ليكون ثلاثة الآف ريال شهرياً ليوافق الأمر الملكي الصادر قبل خمس سنوات الذي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لهذا المبلغ، لكنها رفضت مراجعة هذا الحد كل ثلاث سنوات لزيادة وفق التضخم السنوي، لتناقض بذلك التعديل الي أجرته لجنة خاصة بشأن إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة".

من جهتها جدولت أمانة مجلس الشورى تقرير تعديل نظام التقاعد المدني الذي انفردت به " الرياض" للمناقشة في أول بنود جلسته العادية الخامسة والعشرون التي سيعقدها يوم الاثنين بعد المقبل، وتأتي التعديلات لتعالج عدد من القضايا الحيوية التي تخص شريحة غالية من المواطنين، وقد لامست هذه المقترحات أهم الجوانب التي يرجى من إقرارها تحقيق المصلحة، وركزت على إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين وزيادة سنوات الخدمة لتستفيد القطاعات الحكومية من الطاقات البشرية وتمكين الموظفين من زيادة سنوات الخدمة ورفع مستوى إيرادات صندوق معاشات المؤسسة العامة للتقاعد بزيادة الدعم الحكومي ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، وتحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور 44 سنة بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وترسية مبدأ حماية الحقوق الذي نصت عليه أنظمة المملكة والمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش.