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النصار إلى رتبة «عميد» بمدني حائل

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النصار إلى رتبة «عميد» بمدني حائل النصار إلى رتبة «عميد» بمدني حائل
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اللواء الصاعدي يقلد النصار رتبة عميد

حائل - ياسر النازح

    قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء منصور الصاعدي مدير الإدارة العامة للعمليات بمدني حائل العميد علي النصار رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الكريم الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عميد، وهنأ مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد «النصار» بمناسبة ترقيته متمنياً له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن داعياً الله لهم بالتوفيق والمزيد من العطاء، وأعرب العميد النصار عن سعادته بهذه الثقة، داعياً الله تعالى أن يعينه على أداء الأمانة وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

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