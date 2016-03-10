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رئيس شؤون الحرمين يحاضر حول الأمن الفكري لمنسوبي الأمن العام بجدة

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رئيس شؤون الحرمين يحاضر حول الأمن الفكري لمنسوبي الأمن العام بجدة رئيس شؤون الحرمين يحاضر حول الأمن الفكري لمنسوبي الأمن العام بجدة
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الشيخ د. السديس أثناء المحاضرة

مكة المكرمة - خالد عبدالله

    ألقى الرئيس لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس محاضرة عن الأمن الفكري لمنسوبي الأمن العام بجدة تحت شعار (هذه سبيلي).وتحدث السديس عن أهمية الأمن الفكري وضرورة المحافظة على العقل والحرص على سلامته واستقراره والابتعاد عن أصحاب الفكر الضال والمتطرف وابلاغ الجهات المعنية، وأن أهمية الأمن الفكري تنطلق من مقاصد الشريعة وبالمحافظة عليه تتحقق الوسطية والاعتدال.وذكر أن أهمية هذا الموضوع تزداد خلال هذه الفترة لأسباب عدة منها كثرة الفتن وتغريب الشباب عن منهج الإسلام الصحيح خصوصاً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي فتجد فيها من يفتي في أمور الدين وهو لم ينحني له ظهراً في حلق العلم الشرعي أو قد تجد من يحمل على هذا البلد وهذه الأمة الحقد والشر وزعزعة أمنها واستقرارها لأهداف خبيثة. وفي نهاية اللقاء تم تكريم الجهات المشاركة في الحملة، وتبادل الهدايا التذكارية.

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